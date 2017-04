Armas nucleares e morte de Kim Jong-un são opções americanas para a Coreia do Norte

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca apresentou ao Presidente Trump opções para responder ao programa nuclear da Coreia do Norte, incluindo a instalação de armas nucleares na Coreia do Sul ou matar Kim Jong-un, avança a NBC.



Segundo altos funcionários ouvidos pelo canal de televisão norte-americano, os dois cenários fazem parte de uma revisão que a equipa de Donald Trump está a fazer à política para com Pyongyang, após o encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping, esta semana.



Caso a pressão diplomática da China e o aumento das sanções não dissuadam o líder norte-coreano a abrandar o seu desenvolvimento nuclear, o Conselho de Segurança Nacional (NSC, na sigla em inglês) propõe a Trump que considere a colocação de armas nucleares norte-americanas na Coreia do Sul.





Depois de os Estados Unidos terem retirado, há 25 anos, este tipo de armamento do território sul-coreano, a medida implicaria o primeiro destacamento nuclear de Washington no estrangeiro desde o fim da Guerra Fria."Temos 20 anos de diplomacia e sanções que não conseguiram deter o programa norte-coreano", disse à NBC um alto funcionários dos serviços de informação envolvido neste processo de revisão de políticas, ressalvando que posicionar as armas nucleares não é a melhor alternativa."Não creio que [o destacamento de armas nucleares] seja uma boa ideia, creio que só vai aquecer os ânimos em Pyongyang", comentou o almirante reformado James Stavridis."Não vejo nenhuma vantagem porque a ideia de usarmos uma arma nuclear, até contra a Coreia do Norte, é altamente improvável", acrescentou.Outra opção, segundo as mesmas fontes, é atacar e acabar com a vida do líder norte-coreano e outros altos dirigentes responsáveis pelos mísseis e armas nucleares do país.Stavridis, ex-comandante da NATO, disse sobre isto que "a decapitação [do regime] é sempre uma estratégia tentadora quando se enfrenta um líder altamente imprevisível e altamente perigoso"."A pergunta que é preciso fazer é o que pode acontecer no dia seguinte. Creio que na Coreia do Norte isso é uma enorme incógnita", afirmou.A terceira opção apresentada pelo NSC a Trump é uma ação encoberta, ou seja infiltrar forças especiais norte-americanas e sul-coreanas na Coreia do Norte para sabotar ou minar infraestruturas de modo a entorpecer o uso de mísseis e outras armas de longo alcance.Para Stavridis esta é a "melhor estratégia" caso os Estados Unidos se vejam obrigados a adotar medidas militares.Perante o aumento dos testes de lançamento de mísseis de Pyongyang, Trump prometeu uma ação unilateral se Pequim não controlar o seu aliado.