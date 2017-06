Erdogan critica EUA por enviarem armas às milícias curdas sírias e questiona NATO

"Vamos enviar aos proprietários originais destas armas uma fatura por cada gota de sangue derramado", adiantou e numa referência aos Estados Unidos, que pretende iniciar a recolha do armamento enviado aos curdos locais por considerar que o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) está derrotado na Síria.



Washington assegurou a Ancara que este armamento nunca seria utilizado fora da Síria, na sequência do combate contra o EI.



"Por um lado, estamos juntos na NATO e, por outro, atuam em conjunto com um grupo terrorista [YPG]. Que é isto? Devemos reconsiderar a NATO. Estas decisões vão contra a NATO", prosseguiu o chefe de Estado turco, e dirigindo-se de novo aos Estados Unidos.



"Não sei que tipo de futuro vão ter com a organização terrorista que escolheram na Síria, mas devem saber que não terão qualquer futuro connosco", prosseguiu nas suas críticas a Washington.



As milícias curdas YPG combatem o EI no norte da Síria, mas são consideradas por Ancara o ramo sírio do ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, a guerrilha curda da Turquia), que pretende uma ampla autonomia para as populações curdas da região.



O Presidente turco insurgiu-se este domingo contra os Estados Unidos pelos seus planos de entregar mais armas às milícias curdas do YPG no norte da Síria e assinalou que a Turquia deverá reconsiderar a sua função na NATO."Infelizmente, os países que chamamos de aliados e amigos não hesitam em cooperar com organizações terroristas que desafiam a integridade territorial da Turquia", disse o Presidente islamita Recep Tayyip Erdogan num discurso em Ancara que assinalou o fim do mês do Ramadão.O Presidente turco sublinhou que o exército do seu país impôs um golpe importante aos grupos 'jihadistas' no norte da Síria devido à operação "Escudo do Eufrates", iniciado em agosto de 2016.