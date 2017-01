Erdogan diz que ataque de Istambul visa "polarizar a sociedade turca"

Este ataque coincide com a tentativa de tomada pelo exército turco, com o apoio de rebeldes sírios, da cidade de Al-Bab, um bastião do Daesh no norte da Síria.



A questão de Al-Bab "estará em breve concluída", garantiu o chefe de Estado turco no seu discurso de hoje.



O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou esta quarta-feira que o atentado reivindicado pelo grupo extremista Daesh numa discoteca em Istambul na noite da passagem do ano visou "polarizar" a sociedade turca."Destruir o nosso equilíbrio, e virar-nos uns contra os outros. O ataque visa polarizar a nossa sociedade, isso é claro. Vamos manter-nos de cabeça erguida e conservar o sangue frio", afirmou o chefe de Estado turco, de acordo com a agência France Presse, no seu primeiro discurso público desde o atentado, que fez pelo menos 39 mortos e 70 feridos, na sua grande maioria estrangeiros, quando um homem abriu fogo numa discoteca em Istambul na noite da passagem do ano. O ataque foi reivindicado pelo Daesh."Estes ataques têm como objetivo fazer com que a nossa emoção se sobreponha à nossa razão", prosseguiu o Presidente turco. "Ainda que nos façam sofrer, não devem ser uma razão para nos rendermos", acrescentou.