Erdogan fala em "decisão histórica" e pede "respeito pelo resultado"

Altmaier precisou que ainda era cedo para mais comentários, porque a contagem dos votos ainda não estava concluída, e recordou que os observadores eleitorais ainda terão de emitir a sua opinião sobre o sufrágio.



O Presidente turco assumiu um tom conciliatório em Istambul, numa referência aos resultados do referendo, ainda não confirmados oficialmente.



No entanto, avisou os críticos que "menosprezam" o resultado da consulta "que não o devem fazer, porque será em vão".



O Presidente turco agradeceu aos eleitores, independentemente da sua opção de voto.



"É sempre difícil defender uma alteração, e fácil manter o 'status quo', mas graças a Alá que tivemos êxito. Apenas vão ser reformados 18 artigos [da Constituição] mas as alterações serão muito profundas", anunciou Erdogan.



As principais forças da oposição já denunciaram uma fraude eleitoral e prometeram contestar os resultados que apontavam uma vitória do "sim" com 51,35%, quando estavam contados 99,17% dos votos.



Numa referência à reintrodução da pena de morte, um tema que regressou à atualidade política turca na sequência do sangrento e fracassado golpe de Estado de julho de 2016, considerou que a questão "deverá ser discutida" com os líderes políticos do país, e eventualmente necessitar de um referendo.



Ao responder a uma multidão em Istambul que gritava "pena de morte", disse que "agora vou discutir essa questão com [o primeiro-ministro Binali] Yildirim".



Se a oposição apoiar o restabelecimento da pena de morte, "então vou aprovar" essa medida, afirmou, mas caso não o deseje "então organizaremos um novo referendo".



O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descreveu a vitória do "sim" no referendo de hoje como uma "decisão histórica" e pediu aos países estrangeiros para "respeitarem o resultado".Erdogan considerou que os resultados, não oficiais, demonstram que o referendo destinado a reforçar os poderes presidenciais venceu com uma margem de 1,3 milhões de votos, com uma taxa de participação "de 86 por cento".Numa primeira reação internacional, o chefe de gabinete da chanceler alemã Angela Merkel considerou que o resultado do referendo reflete "o vivo debate político" que existe no país euroasiático.