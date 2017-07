Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erdogan quer pena de morte

Líder turco fecha aniversário da vitória sobre golpe.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:23

O presidente turco encerrou ontem as celebrações da vitória sobre a tentativa do golpe de Estado de 2016 com dois discursos nos quais defendeu o restabelecimento da pena de morte e ameaçou "cortar as cabeças" dos traidores que querem destabilizar o país.



Como no dia anterior, que marcou o aniversário do primeiro dia do golpe falhado, milhares de pessoas encheram ontem as ruas de Istambul e Ankara.



Erdogan foi vitoriado quando compareceu ante a multidão junto da ponte de Bósforo, onde homenageou as 36 pessoas mortas pelos militares amotinados. Foi igualmente saudado por uma multidão em Ankara, onde discursou ante o parlamento para defender que os acusados pelo golpe deviam envergar uniformes iguais, "como em Guantânamo".



Alertou de seguida que vai "cortar as cabeças" dos traidores e repetiu que aprovará a reintrodução da pena de morte se o Parlamento o propuser.