Erro de photoshop gera polémica em torno da capa da 'Vanity Fair'

Oprah Winfrey surge com três mãos e Reese Witherspoon aparece com três pernas na capa da edição especial.

Por Catarina Figueiredo | 12:56

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. ( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 de janeiro de 2018

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand ?? — Oprah Winfrey (@Oprah) 25 de janeiro de 2018

While we would have loved the exclusive on @RWitherspoon's three legs, unfortunately it's just the lining of her dress. https://t.co/HJjvbc037S — VANITY FAIR (@VanityFair) 25 de janeiro de 2018

As for @Oprah, how can we expect her to juggle it all with just two hands?

¯\_(?)_/¯_/¯ (We are correcting this error? online?.) https://t.co/QNd74YtSTz — VANITY FAIR (@VanityFair) 25 de janeiro de 2018

O início do ano é sinónimo de Globos de Ouro e de Óscares, cerimónias dedicadas ao cinema, e também da edição especial da revista Vanity Fair, "Hollywood Issue", lançada todos os anos por esta altura, para celebrar a indústria cinematográfica.Este ano, a publicação convidou 13 celebridades para posar para a capa da revista. Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Michael B. Jordan, Zendaya, Jessica Chastain, Claire Foy, Michael Shannon, Harrison Ford e Gal Gadot foram as estrelas de Hollywood que aceitaram o desafio de protagonizar a capa que agora está a gerar polémica, e não pelas melhores razões.Um erro de photoshop na hora de editar a capa da edição especial poderá ter sido crucial: na imagem, que ficou a cargo da fotógrafa Annie Leibovitz, Oprah Winfrey surge com três mãos e Reese Witherspoon aparenta ter três pernas.Nas redes sociais, tanto as celebridades como a própria direção da 'Vanity Fair' optaram por encarar a situação com humor."Bem, acho que agora todos sabem...eu tenho três pernas. Espero que me possam aceitar como sou", escreveu a atriz Reese Witherspoon através da sua conta de Twitter.Também a antiga apresentadora de televisão decidiu brincar com a situação. "Eu aceito a tua terceira perna. Desde que aceites a minha terceira mão", escreveu.Já a revista, aproveitou as brincadeiras das celebridades no Twitter para contornar a situação da melhor maneira. "Por mais que tenhamos adorado a Reese Witherspoon com três pernas, infelizmente é apenas o forro do vestido dela (...) Quanto à Oprah, esperamos que ela consiga dar conta de tudo com apenas duas mãos", pode ler-se nas publicações.O ator norte-americano James Franco, que participou nas entrevistas e nas sessões fotográficas para fazer parte da "Hollywood Issue" terá sido apagado da capa através de edição de imagem. De acordo com o site Hollywood Reporter, a decisão aconteceu depois de o artista ser acusado de assédio sexual por duas atrizes.O ator refutou as acusações e alegou que as mesmas não eram corretas. No entanto, disse que não iria confrontar as mulheres que tinham lançado as suspeitas, uma vez que o momento era de "ouvir as vozes que sempre foram silenciadas".