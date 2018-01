Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Erro humano” causou 38 minutos de pânico

Milhares de pessoas correram para abrigos no Havai com medo de ataque nuclear norte-coreano.

Por Ricardo Ramos | 08:37

Durante 38 minutos, dezenas de milhares de moradores no Havai julgaram no sábado que o fim estava próximo. Um alerta de ataque com mísseis enviado por erro causou o pânico entre a população, levando as pessoas a procurarem abrigo em bunkers, garagens e até no sistema de esgotos. Muitos chegaram a despedir-se da família julgando que iam morrer.



Tudo não passou de um "erro humano", explicou o governador David Ige. Durante uma verificação de rotina durante a mudança de turno na Agência de Gestão de Emergências, um funcionário "apertou o botão errado", enviando uma mensagem pré-programada para milhares de telemóveis: "Ameaça iminente de ataque com mísseis balísticos. Procurem abrigo imediatamente. Isto não é um exercício", alertava o SMS que desatou o medo entre a população. Como se não bastasse, as autoridades demoraram 38 minutos a cancelar o alerta, período durante o qual se registaram cenas de verdadeiro pânico e histeria. Automobilistas abandonaram os carros no meio da estrada, famílias fecharam-se na cave ou na casa de banho com colchões por cima e pais levantaram tampas de esgoto para procurar refúgio nos túneis com os filhos.



"Pensei que tinha 10 minutos de vida"

O ator Jim Carrey e o ex-basquetebolista Magic Johnson foram algumas das celebridades apanhadas pelo falso alerta. "Acabei de acordar e pensei que tinha 10 minutos de vida", contou o ator no Twitter. Johnson refugiou-se num abrigo nuclear.