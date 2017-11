Erro permitiu que atirador do Texas comprasse armas

As imagens do terror no Texas

Um erro dos serviços administrativos militares permitiu que o atirador que matou 26 pessoas numa igreja do Texas, Devin Patrick Kelley, comprasse livremente as armas que usou no ataque apesar de ter cadastro criminal.Kelley, ex-militar da Força Aérea, foi condenado em 2012 por um tribunal marcial a um ano de prisão por violência doméstica contra a primeira mulher e o filho de ambos. No entanto, os serviços administrativos da Força Aérea esqueceram-se de inserir o seu nome na Lista Nacional de Cadastrados, como é obrigatório em casos de violência.Se o seu nome estivesse na lista, Kelley não teria podido comprar as armas que usou no massacre. Um responsável da Força Aérea admitiu o erro e assegurou que o caso está a ser investigado internamente.A polícia confirmou, entretanto, que o atirador se suicidou com um tiro na cabeça após ter sido baleado e perseguido por dois populares.