Erupção vulcânica obriga a retirar 30 mil pessoas na Indonésia

Mount Sinabung está a expelir fumo e cinza a 5 mil metros de altitude.

Por J.C.M. | 09:43

Cerca de 30 mil pessoas foram retiradas das proximidades do vulcão de Mount Sinabung, na Indonésia, depois de este ter entrado em erupção, este fim de semana.



Fotos e vídeos mostram a dimensão da coluna de fumo que se ergue desde o vulcão, com as cinzas a atingirem os cinco mil metros de altitude.











Não há relatos de ferimentos, mas as autoridades avisam para o perigo de aproximação da zona da erupção, no norte da ilha de Sumatra

O tráfego aéreo foi cortado na região, e muitos voos de aeroportos das proximidades estão a ser afetados.