Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escândalo gay abala clube no Paraguai

Presidente de clube e jogador em fotografias íntimas.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:52

Um escândalo sexual está a abalar o futebol do Paraguai. Fotos íntimas do presidente do Rubio Ñu com um jogador do clube foram divulgadas na internet e o caso chegou à imprensa.



Antonio González, o dirigente em questão, apimentou mais a história ao admitir que mantinha "há dois anos" uma relação amorosa com Bernardo Gabriel Caballero.



"Era uma pessoa muito especial para mim, em resumo, era o meu namorado", disse González, acusando um homem de nome Valentín de ter divulgado as fotos para o pressionar a vender-lhe o passe do jogador.



Em dois vídeos pautados por insultos, que divulgou no YouTube, González rasga o passe de Bernardo e assegura que nunca mais jogará futebol.



Apesar de não explicar tudo com clareza, percebe-se pelos vídeos que desconfia de uma relação entre Valentín e o seu namorado, e admite: "Um homem é mil vezes mais ciumento que uma mulher."