Escola mostra porno por acidente a alunos menores

Crianças de nove anos iam ver filme infantil do ‘Urso Paddington’.

19:29

Uma escola do Reino Unido viu-se obrigada a justificar uma sessão de cinema que correu mal, perante os encarregados de educação. Tudo depois de, por acidente, terem sido mostrado cenas pronográficas às crianças.

Tudo aconteceu na Croft Academy em Walsall, no Reino Unido, quando as crianças do quinto anos se preparavam para ver o mais recente filme do ‘Urso Paddington’.

"Durante a ‘Hora Dourada’ de cinema com os alunos do 5.º ano, em que seria exibido ‘Paddington Bear’, tivemos um problema com os nosso filtros de Internet e apareceram imagens inapropriadas. A escola aplicou novas medidas para que tal não volte a acontecer. Estamos a investigar este problema com a maior prioridade, junto da nossa equipa técnica, e vamos manter todos os pais e encarregados de educação informados", escreve a escola em comunicado.

No entanto, vários pais manifestaram desagrado pela escola ter esperado alguns dias até revelar o que se tinha passado, pelo que alguns souberam pelos filhos. "Não se espera isto da uma escola, quando nós cá em casa fazemos tudo para evitar. Para alguns miúdos não é nada de especial, mas para outros é traumatizante. Achamos isto um escândalo, em especial por termos sabido pelas crianças", conta o encarregado de educação de um dos alunos da escola.

Já está marcada uma reunião com a direção da escola para discutir os resultados das primeiras investigações.