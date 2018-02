Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola Portuguesa em São Tomé abriu há um ano e já não há vagas

Marcelo Rebelo de Sousa vai inaugurar a abertura oficial da escola na próxima semana.

Por Lusa | 11:41

A Escola Portuguesa de São Tomé, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai inaugurar oficialmente na próxima semana, abriu há pouco mais de um ano, mas já há falta de vagas, disse a diretora à Lusa.



"Já há falta de vagas, do ano passado para este ano aumentou cerca de 70 alunos, ainda conseguimos, e agora a expetativa é conseguir aumentar o número de salas para podermos ter mais alunos", disse Manuela Costeira à Lusa.



A diretora deu como exemplo o primeiro ciclo: "Neste momento só temos hipótese de ter uma turma de primeiro ano e já tínhamos alunos para fazer duas ou três", disse, referindo que está já prevista a expansão do edifício onde funciona este ciclo.



A escola tem atualmente cerca de 470 alunos, incluindo "um grupo de portugueses, mas também são-tomenses com dupla nacionalidade", e 50 professores, explicou.



A mensalidade ronda os 90 euros por mês em média, acrescentou a diretora.



Questionada sobre o posicionamento desta escola no contexto educativo de São Tomé e Príncipe, Manuela Costeira considerou que "tem uma grande importância porque é a única que existe além do ensino público que tem o ensino até ao 12.º ano".



"Como nós temos o currículo português, os alunos procuram-nos para saídas futuras para universidades no estrangeiro", disse, justificando outro dos motivos pelos quais a escola tem tanta procura.



A responsável explicou que "só há dois é que é obrigatório o 12.º ano e muitos professores ainda não estão preparados, foi um grande boom".



Nesse sentido, os são-tomenses "veem a escola portuguesa como um ensino de qualidade e que lhes garante um futuro de estudo fora de São Tomé".



A escola, que já está a funcionar desde setembro de 2016, vai ser oficialmente inaugurada durante a visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa a São Tomé e Príncipe, entre 20 e 22 de fevereiro, durante a qual vai oferecer uma biblioteca a este estabelecimento de ensino.



Sobre a receção que está a preparar para o Presidente, Manuela Costeira referiu que está prevista uma visita à escola e um encontro com os professores e com toda a comunidade educativa.