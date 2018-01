Escola proíbe unhas com mais de 1,5 centímetros

Medida foi anunciada pelo diretor na página de Facebook da escola.

A escola de ensino básico e secundário Rawlett, em Tamworth, no Reino Unido, proibiu o uso de unhas com um comprimento superior a 1,5 centímetros, após "várias conversas com os pais". Para além da medida referente ao tamanho, as unhas só podem estar pintadas de cores neutras.

A medida foi anunciada pelo diretor, Tim Basset, na página oficial de Facebook da escola. "A vasta maioria dos estudantes tem estado a usar o uniforme de forma correta e, por isso, gostávamos também de agradecer aos pais pelo apoio", escreveu ainda na publicação partilhada na passada quarta-feira.

Apesar de ter sido uma medida discutida com os pais, muitos foram os que reclamaram da mesma. "Mais uma vez, a escola está a provar que a aparência dos alunos é mais importante que a educação", exclamou James Mortimer, pai de um aluno.

Para Rachel Edney, mãe de outra das crianças, é uma regra "disparatada", visto que as pessoas têm "unhas de diferentes tamanhos" de forma natural.

Além desta medida, a escola ainda revelou que encomendou novas saias, com o logótipo impresso, para o sexo feminino. A peça de vestuário deverá estar pronta a partir de setembro.