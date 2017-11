Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esconde corpo da namorada no armário e recusa-se a revelar como esta morreu

Mulher de 44 anos esteve desaparecida durante 15 meses.

Andrew Colin Reade escondeu o corpo da namorada no seu apartamento em Bolton, no Reino Unido, durante 15 meses. O homem armazenou o cadáver em decomposição dentro de um armário ao longo de mais de um ano e agora recusa-se a revelar como é que a vítima morreu.



O homem de 43 anos, que admitiu ter escondido o corpo da namorada, Victoria Cherry, de 44 anos, foi condenado em junho a uma pena de prisão de quatro anos e quatro meses por ter obstruído a justiça.



Confrontado com o inquérito sobre a morte de Cherry, Reade recusou a responder às questões e exilou-se dentro da cela na prisão onde está detido. Antes de ser preso, o homem afirmou que a namorada tinha morrido de causas naturais enquanto dormia, em outubro de 2015, no entanto, essa informação não deixou as autoridades totalmente satisfeitas, que decidiram iniciar uma investigação.



De acordo com o jornal The Mirror, a mãe da mulher de 44 anos tinha revelado à polícia que antes de morrer a filha estava a pensar abandonar o namorado, uma vez que esta se estava a tornar demasiado possessivo na relação. "A última vez que os vi juntos foi no funeral de um familiar nosso e apesar de ele dar sinais de possessão em relação a ela, o casal parecia bastante feliz", explicou a mulher, que ficou devastada com a notícia da morte da filha.



O caso foi descoberto quando os vizinhos de Andrew começaram a sentir um odor estranho vindo do apartamento do homem de 43 anos. "O apartamento dele cheirava mesmo muito mal mas de cada vez que lá ia ele inventava sempre desculpas e tentava disfarçar. Chegou a usar ambientadores para disfarçar o cheiro", revelou um amigo próximo de Andrew ao jornal Manchester Evening News.



Depois das queixas dos vizinhos, a família da mulher decidiu declarar Cherry como desaparecida. Após uma busca policial, o corpo foi finalmente descoberto a 16 de janeiro deste ano.



As razões da morte de Cherry continuam a ser investigadas.