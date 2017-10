Escrava sexual do pai durante 20 anos teve oito filhos

Homem foi acusado de vários crimes sexuais e aguarda julgamento.

Um homem argentino está a ser acusado de manter a própria filha como escrava sexual durante 20 anos. Neste período de tempo, os dois tiveram oito filhos.

Segundo o jornal britânico Metro, Domingo Bulacio, de 56 anos, foi preso depois de a vítima levar o filho mais novo do casal ao médico. Aparentemente, o doutor perguntou quem era o pai do menino e a mulher contou-lhe a verdade.

Depois dos testes de ADN confirmarem o grau de parentesco de Bulacio em relação às oito crianças, o homem foi levado sob custódia em Janeiro de 2016, depois de andar fugido à polícia durante 45 dias.

O predador sexual foi descoberto quando estava escondido na casa de uns familiares, em Loreto, Santiago del Estero, na Argentina. Após testes de ADN, Bulacio foi acusado de vários crimes sexuais e vai ser julgado por isso.

De acordo com testemunhas locais, a vítima foi abandonada pela mãe, que, alegadamente, também foi abusada sexualmente por Bulacio. Segundo os media locais, seis das oito crianças do casal estão a viver no colégio interno Eva Peron, em Santiago del Estero.

Não existem mais informações sobre a mãe dos meninos e o julgamento do caso foi adiado para a próxima semana.