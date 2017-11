Escravos à venda por 430 euros

Muitas das pessoas que chegam à Líbia, com o sonho de atravessar o Mediterrâneo e chegar à Europa, acabam por ser vendidos como escravos. Os leilões que acontecem em pelo menos nove locais, foram denunciados pelo canal de notícias norte-americano, CNN.



A CNN investigou o caso depois de receber um vídeo onde se veem vários homens a serem leiloados. As autoridades locais já prometeram investigar a situação.





"What am I bid?" Undercover footage of a slave auction in Libya, where smugglers sold migrants for as little as $400 https://t.co/2jkqH3uZJZ pic.twitter.com/pvSSxAlcTD