Esfaqueada na cara pelo ex-namorado traidor

Um homem forçou a entrada na casa da ex-namorada, em Glasgow, Escócia, e anunciou o que estava prestes a fazer. "Vou esfaquear-te e abrir-te a cara de orelha a orelha", gritou o homem, irado com a jovem Siobhan Stevenson por esta ter terminado a relação que os dois mantinham. A jovem escocesa teve que se submeter a uma cirurgia plástica, onde levou 44 pontos no rosto. As fotografias de Siobhan após o ataque só agora foram reveladas.



O agressor, Matthew Grady, 31 anos, foi a julgamento, no Tribunal Superior de Glasgow, por tentativa de assassinato. Ainda não foi proferida uma sentença. Siobhan ficou permanentemente desfigurada, com duas cicatrizes de ambos os lados da boca.

A jovem explicou em tribunal que tinha terminado a relação com Matthew depois deste ter confessado que a tinha traído com outra mulher. Descontente com o fim do namoro, o homem atacou a ex-namorada enquanto gritava "vou garantir que mais homem nenhum te vai querer".

As imagens agora reveladas foram mostradas aos juízes nas primeiras sessões do julgamento. A jovem já foi sujeita a várias cirurgias para disfarçar as cicatrizes de doze centímetros. "Estou marcada para o resto da vida, física e psicologicamente. Ele é um monstros", afirma Siobhan.

