Esfaqueamento na véspera de Ano Novo gera violentos protestos

O Ministério Público polaco afirmou hoje que os investigadores ainda estão a reunir elementos para tentar entender as circunstâncias do incidente.Mas, segundo as primeiras informações divulgadas, Daniel R. e outro homem polaco terão levado duas garrafas de bebida do restaurante, identificado como Príncipe Kebab, sem pagar.A ação dos dois homens desencadeou uma violenta discussão e o cozinheiro do restaurante, um tunisino de 26 anos, esfaqueou duas vezes o polaco de 21 anos com uma faca da cozinha.Caso seja declarado culpado e condenado de homicídio, o tunisino pode enfrentar prisão perpétua, de acordo com as autoridades polacas.O Ministério Público informou igualmente que o segundo homem polaco lançou petardos para o interior do restaurante.No dia seguinte ao incidente, no domingo, várias pessoas concentraram-se em frente ao restaurante para acender velas. A ação degenerou e as pessoas começaram a gritar frases anti-imigração e arremessar pedras e petardos. As janelas do restaurante ficaram partidas.Quando a polícia chegou ao local, alguns participantes do protesto lançaram pedras e garrafas contra os agentes. No total, foram detidas 28 pessoas por destruição de propriedade pública e perturbação da ordem pública, segundo informou o porta-voz da polícia local, Rafal Jackowski.