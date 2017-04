Esfaqueia ex-mulher em supermercado e foge

Um homem esfaqueou a ex-mulher, em plena luz do dia, no parque de estacionamento de um supermercado em São Beto do Sul, no Brasil. O momento foi captado pelas câmaras de videovigilância do local.



Nas imagens, o homem e a mulher caminham tranquilamente lado a lado no parque de estacionamento, até que, de repente, o suspeito retira uma faca do bolso dos calções e ataca a vítima inesperadamente.



De imediato, um indíviduo do sexo masculino tenta intervir na situação mas é também ameaçado pelo homem com a faca na mão, que acaba por abandonar o local a correr. A arma do crime foi deixada no chão do parque de estacionamento.



Continuar a ler



A vítima sofreu golpes de faca na zona dos braços e do abdómen. O seu estado de saúde atual é desconhecido.



Segundo o jornal The Sun, o homem terá atacado a ex-mulher - uma funcionária daquele estabelecimento comercial - por não aceitar o fim do relacionamento entre os dois.A vítima sofreu golpes de faca na zona dos braços e do abdómen. O seu estado de saúde atual é desconhecido. O que achou desta notícia?







78.6%Muito insatisfeito

78.6%Muito insatisfeito 4.8%

4.8% 2.3%

2.3%

14.3%Muito satisfeito O que achou desta notícia? Obrigado pelo seu contributo.







78.6%Muito insatisfeito

78.6%Muito insatisfeito 4.8%

4.8% 2.3%

2.3%

14.3%Muito satisfeito pub