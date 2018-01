Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esmaga copo de vinho no rosto do namorado quando este tenta sair de casa

Vítima sofreu golpes profundos na face e quase cegou de um olho.

19:02

Melissa Connolly, uma mulher residente em Cumbria, no Reino Unido, esmagou um copo de vinho no rosto do namorado, deixando-o quase cego de um olho. O momento foi registado em vídeo por um telemóvel que mostra a mulher a atacar Peter Cairns no momento em que este tentava sair de casa.



As imagens mostram a vítima desesperada a gritar por ajuda com a cara ensanguentada, depois de o vidro lhe ter provocado um corte profundo logo acima do olho. O caso ocorreu no ano passado e já está a ser julgado.



Em tribunal, a equipa médica que assistiu Peter garantiu que o homem só não cegou de um olho por um "verdadeiro milagre". A agressora admitiu o ataque e aguarda agora a sua condenação final.



Melissa foi acusada formalmente de ofensa à integridade física e vai ouvir a sentença do juiz já no próximo dia 2 de fevereiro. Até lá, a mulher está impedida de contatar com o ex-namorado.