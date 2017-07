Espanca enteado de cinco anos até à morte por perder sapato

Homem foi filmado a carregar o corpo do menino pela rua.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12.07.17

pub

Alex Malcom, de cinco anos, foi espancado até à morte pelo padrasto, Marvyn Iheanacho, depois de ter perdido um sapato.

O homem foi filmado pelas câmaras de segurança a carregar o corpo do enteado por uma rua do sul de Londres depois do crime. O vídeo foi mostrado em tribunal, durante o julgamento de Marvyn.

Tudo aconteceu em novembro do ano passado. Marvyn levou o pequeno Alex a casa de um amigo em Catford, no Reino Unido. Quando voltavam para casa, os dois pararam num parque infantil, onde o menino esteve a brincar.

Quando voltou para perto do padrasto, a criança tinha perdido um dos sapatos, facto que irou Marvyn. O homem terá espancado a criança em seguida, levando o menino inconsciente às costas pela rua.

Quando chegou a casa, contou à companheira, mãe do menino, Lilya Breha, que Alex tinha caído e batido com a cabeça.

"Eu nunca lhe pedi para levar o meu filho ao parque. O que quer que ele tenha feito ao meu Alex, sabia exatamente o que estava fazer. Ele apareceu em casa e o meu filho tinha a cara cheia de nódoas negras", contou a mãe de Alex em tribunal.

O menino ainda foi levado de urgência para o Lewishham Hospital mas acabou por morrer poucas horas depois. Tinha uma hemorragia cerebral grave e os médicos nunca o conseguiram reanimar.

O padrasto defende que está inocente da morte do menino.