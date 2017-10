Espanca namorada por não ter feito pequeno-almoço e acaba preso

Homem condenado a um ano e meio de prisão tinha oferecido "um nariz partido para o Natal" à companheira.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 02.10.17

Carl Tennant, um inglês de 34 anos, explodiu num acesso de raiva ao acordar de manhã e descobrir que a namorada não lhe tinha feito o pequeno-almoço. O homem, natural de Bedlington, no Reino Unido, espancou violentamente a parceira e foi agora condenado a um ano e meio de prisão.

Há exatamente um ano, após descobrir que a namorada não lhe tinha preparado a primeira refeição do dia, Carl empurrou e esmurrou a parceira. Bateu-lhe com um pedaço de metal e agitou-a de pernas para o ar até esta estar inconsciente.

Depois, o agressor reparou que a vítima estava a sangrar. Arrastou-a pelas escadas até à casa de banho e atirou-a vestida para dentro da banheira, abandonando-a em casa.

A mulher acabou por voltar a si e foi pelo próprio pé ao hospital, onde ficou internada. Tinha uma fratura no crânio e contusões em todo o corpo, mas disse aos médicos que "tinha caído" com medo de represáias do companheiro.

Em tribunal, a mulher descreveu o ex-namorado como "profundamente controlador" e garantiu que este a impedia de ver a família e tinha-a convencido que o seu único papel era tomar conta dele.

Depois do violento ataque, Carl Tennant voltou a agredir a namorada. Disse-lhe que lhe ia oferecer "um nariz partido para o Natal" e deu-lhe uma grande cabeçada, deixando-a a sangrar do nariz. Como este episódio de violência aconteceu em frente ao filho menor, a mulher resolveu tomar uma posição e denunciou o caso à polícia.

O homem foi agora condenado por um tribunal de Newcastle a 18 meses de prisão, pelos crimes de violência doméstica agressão.