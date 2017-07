Espancada e obrigada a fazer sexo oral em direto no Facebook

Jovem de 23 anos vítima de ataque brutal por grupo que transmitiu vídeo em direto nas redes sociais.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:42

Três pessoas foram detidas no Mississippi, EUA, depois de terem espancado brutalmente uma jovem de 23 anos, tendo-a forçado a fazer sexo oral antes das agressões. O ataque foi transmitido na sua totalidade em direto nas redes sociais.

De acordo com a polícia de Gulfport, as imagens foram vistas mais de 48 mil vezes antes de serem retiradas do Facebook. O vídeo mostra a jovem a chorar num sofá, enquanto é violentamente agredida por uma mulher loira. Vários homens circulam as duas enquanto gritam "não parem, não parem".

A jovem loura das imagens, Alexis Hudson, de 19 anos, assim como dois amigos, Ezzie Johnson e Kadari Fabien Booker, de 17 anos, foram detidos.

A polícia adianta que a jovem agredida sofre de deficiência mental. Terá sido levada para casa de um dos detidos e fechada na casa de banho, tendo sido forçada a fazer sexo oral a um homem. Depois, perguntam-lhe se quer ir para casa e a jovem diz que sim. Os atacantes dizem-lhe que só pode sair dali "quando tiver a garganta inchada" e é nesse momento que a mulher é agredida.

Os três detidos estão acusados de abuso sexual e rapto e aguardam julgamento na prisão.