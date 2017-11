Espancado até à morte depois de matar mulher à facada

Populares fizeram justiça com as próprias mãos.

19:15

Um homem foi espancado até à morte depois de matar uma mulher à facada e agredir outra, esta terça-feira, na cidade brasileira de São Paulo.

De acordo com a Veja, uma das mulheres acabou por morrer no hospital enquanto a outra, apesar de não correr risco de vida, aguarda uma cirurgia. Ainda não se sabe qual a relação entre o agressor e as vítimas.

O mesmo site brasileiro avança que o crime aconteceu pelas 18h30, na Rua Miguel Garcia. Depois do ataque, o homem foi agredido por populares e acabou por morrer.