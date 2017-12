Espanha aumenta salário mínimo para 735,90 euros

Governo espanhol e parceiros sociais chegaram a acordo.

20.12.17

Esta decisão deverá afetar mais de meio milhão de trabalhadores e chega no mesmo dia em que, em Portugal, o Governo não conseguiu garantir a concertação social, mas avançou para um novo salário mínimo de 580 euros para 2018.







O Governo espanhol conseguiu um acordo com os parceiros sociais, esta terça-feira, que permitiu aumentar o salário mínimo nacional de 707,60 euros para 735,90 euros.Desta forma, o salário mínimo nacional do país vizinho vai crescer 4% em 2018. Nos próximos dias, adianta o jornal El Mundo, irão continuar as negociações para os valores a adotar em 2019 e 2020, sendo que o executivo espanhol quer que, no segundo ano, o valor final se fixe entre os 850 e os 990 euros."É um passo muito importante. Em quatro anos, o salário mínimo vai subir quase 30%", diz Pepe Álvarez, secretário-geral da UGT espanhola, depois da reunião com o Governo.