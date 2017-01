Espanhol sequestrado no Afeganistão foi libertado

Nuestro colega secuestrado está libre, después de casi 4 semanas de prueba para él. #Afganistán https://t.co/21L8gDQ5w5 — CICR (@CICR_es) January 15, 2017

Um funcionário espanhol da organização humanitária Cruz Vermelha Internacional foi libertado no Afeganistão, cerca de um mês depois de ter sido sequestrado.Juan Carlos tinha sido raptado por homens armados no norte do Afeganistão. Estava a viajar com dois colegas numa estrada entre Mazar-i-Sharif e Kunduz quando o veículo foi mandado parar por um grupo armado.A organização saudou a libertação do cidadão espanhol, mas não foram revelados detalhes sobre os motivos do sequestro, a identidade dos raptores ou a forma como a libertação foi conseguida."Estamos aliviados e agradecidos por Juan Carlos estar de volta a nós, de boa saúde", disse a líder da organização no Afeganistão, Monica Zanarelli, citada pela Reuters.No Twitter da organização, pode ler-se uma mensagem em espanhol a saudar a libertação.