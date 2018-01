Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhola desaparecida após tiroteio encontrada em hospital holandês

Jovem atleta teve ataque de ansiedade, mas já está junto dos pais.

17:09

Sandra Caro, a jogadora de 24 anos do grupo desportivo espanhol Alhama Club que estava desaparecida desde sexta-feira à noite em Amesterdão, foi encontrada num hospital daquela cidade holandesa.



Segundo avança a imprensa espanhola, a jovem terá sofrido um ataque de ansiedade e foi levada para uma unidade hospitalar, onde esteve a recuperar até este domingo.



Inicialmente, foi reportado que a atleta estaria na Holanda de férias e teria presenciado um tiroteio no centro da cidade. Sandra chegou mesmo a partilhar um vídeo no Instagram em que se confessava assustada. "Vi um tiroteio. Não sei onde me meter. Estou a ficar sem bateria no telemóvel, mas não posso relaxar. Aqui ninguém me vai ajudar e não posso sair daqui. Isto é uma ratoeira, não há forma de sair", disse na mensagem gravada, antes de desaparecer.



No entanto, sabe-se agora, a jovem nunca chegou a ver nenhum disparo, tendo apenas ouvido falar do assunto nas notícias, razão que a levou a ter um ataque de ansiedade.