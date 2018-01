Esta agência de viagens paga-lhe para relaxar numa toalha de praia

Empresa TUI está a recrutar quatro pessoas para fazerem absolutamente nada.

Por Catarina Figueiredo | 18:02

Se o seu trabalho de sonho é não fazer absolutamente nada, então este é o emprego ideal para si. A agência de viagens TUI está à procura de quatro preguiçosos profissonais disponíveis para passar o dia a relaxar num escritório em Estocolmo, na Suécia, decorado como se fosse uma praia.A empresa valoriza principalmente os candidatos que não pensem fora da caixa, que se sintam incomodados com as palavras "produtividade" e "prazos", que gostem de estar deitados e que priorizem o descanso e o relaxamento.De acordo com o site oficial da agência turística, as quatro pessoas selecionadas terão apenas como tarefa sentar-se numa cadeira de praia e colocar os pés na areia, ou, caso prefiram, deitar-se numa toalha de praia. De seguida, os preguiçosos profissionais devem dormir, ler um livro à escolha, ouvir música ou até fazer meditação. O objetivo passa por ignorar a passagem de terceiros e concentrar-se apenas no próprio descanso.O emprego oferece um salário fixo pago à hora e um trabalho por turnos, cada um deles de seis horas, entre os dias 22 de janeiro e 4 de fevereiro.Os interessados ainda podem concorrer a estes lugares até ao próximo dia 14 de janeiro, prazo em que termina o envio de candidaturas. Para tal, basta apenas escrever cerca de cinco frases sobre si mesmo e explicar o porquê de ser o candidato ideal para tal emprego.Apesar do anúncio estar nas bocas do mundo, a empresa não deixa claro qual o objetivo do trabalho em si. Alguns internautas acreditam que se trata de uma estratégia de marketing para dar a conhecer a agência de uma forma notória.