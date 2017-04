Estado de emergência na Turquia foi prolongado por mais três meses

Donald Trump já telefonou a Erdogan para o congratular pela vitória, informaram as autoridades turcas.



O conselho nacional de segurança turco, dirigido pelo Presidente Recep Tayyip Erdogan, decidiu hoje prolongar por mais três meses o estado de emergência em vigor no país desde o golpe abortado de julho, informou a cadeia televisiva NTV.A decisão foi tomada dois dias antes do final da medida e no dia seguinte à vitória do 'sim' no referendo sobre o reforço dos poderes presidenciais de Erdogan.O estado de emergência tinha sido prolongado por duas vezes, em outubro e janeiro, depois de ter sido promulgado em 20 de julho, cinco dias depois da tentativa de golpe.Mais de 47 mil pessoas foram detidas ao abrigo do estado de emergência e dezenas de milhares de funcionários públicos perderam o seu emprego, o que suscitou fortes críticas do Ocidente.