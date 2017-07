Estado de saúde de dissidente chinês Liu Xiaobo agravou-se

O ativista pelos direitos humanos tem uma infeção abdominal, peritonite, disfunção de órgãos e choque séptico.

11.07.17

O estado de saúde do dissidente chinês Liu Xiaobo agravou-se nas últimas horas com a falência de vários órgãos, informou esta terça-feira o hospital onde o prémio Nobel da Paz 2010 está internado.Liu, 61 anos, tem uma infeção abdominal, peritonite, disfunção de órgãos e choque séptico, precisou o estabelecimento de saúde, adiantando que os médicos estão a fazer todos os esforços para lhe salvar a vida."O paciente continua a receber cuidados de emergência", indica num comunicado o hospital universitário de Shenyang (nordeste da China), que na segunda-feira tinha revelado que o opositor estava "num estado crítico".Liu foi colocado em liberdade condicional e hospitalizado após ter sido diagnosticado em maio com um cancro do fígado em fase terminal. Antes, tinha passado mais de oito anos preso, condenado por subversão.Pequim continua a recusar que o dissidente seja tratado no estrangeiro, apesar de vários países, entre os quais a Alemanha e o Reino Unido, terem voltado a apelar à China na segunda-feira para que permita a saída de Liu Xiaobo.Questionado sobre este assunto, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Geng Shuang, apelou esta terça-feira àqueles países para "não interferirem nos assuntos internos da China, sob pretexto (de defender) um caso particular"."Estou muito preocupado: ele arrisca-se a morrer preso, porque as autoridades chinesas rejeitam o seu pedido de ser tratado no estrangeiro (...) É muito triste e escandaloso ver um laureado com o prémio Nobel ser tratado deste modo", declarou à agência France-Presse Patrick Poon, responsável pela China da Amnistia Internacional.O ativista, intelectual e dissidente foi detido por ter participado na redação de um manifesto conhecido por "Carta 08", em que se exigiam reformas fundamentais no regime chinês.