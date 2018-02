EUA tentam vender armamento a países vizinhos da China

Washington tem tentado atrair países como o Vietname, outrora um inimigo.

Por Lusa | 08:08

Os EUA enviaram a sua diplomata responsável pela venda de armamento para promover armas norte-americanas na maior feira aeronáutica da Ásia, onde tem crescido a presença militar e influência política da China.

Tina Kaidanow disse aos jornalistas que uma vasta delegação dos EUA está a fazer "tudo o que pode" para encorajar os governos do sudeste asiático a comprar armamento ao país, como caças F-35.

Washington tem tentado atrair países como o Vietname, outrora um inimigo, com a venda de armamento, numa altura em que uma política externa mais assertiva da China, que reclama a quase totalidade do mar do Sul da China, tem suscitado protestos dos países vizinhos.