Estados Unidos avisam Coreia do Norte contra uso de míssil intercontinental

"Estamos na fase final de testes do míssil balístico intercontinental", afirmou, numa mensagem de ano novo divulgada pela televisão e citada pela agência de notícias da Coreia do Sul, Yonhap.Kim Jong-un disse ainda que em 2016 a Coreia do Norte transformou-se numa "potência nuclear".Em abril, a Coreia do Norte garantiu ter testado com sucesso um motor de míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês), que lhe assegura capacidade para um ataque nuclear ao continente americano.Graças a este novo motor, a Coreia do Norte "pode equipar os seus mísseis balísticos intercontinentais de um novo tipo com ogivas nucleares mais poderosas e manter ao alcance de tiro todas as zonas cheias de malfeitores da Terra, incluindo a zona continental dos EUA", afirmou então Kim Jong-un.Pyongyang fez em 2016 os seus quarto e quinto testes nucleares, depois dos de 2006, 2009 e 2013. Lançou ainda no ano passado cerca de 20 mísseis.A 24 de dezembro, as autoridades da Coreia do Sul afirmaram que a Coreia do Norte prepara um novo teste nuclear para os próximos meses, com base na atividade detetada nas instalações atómicas norte-coreanas e no testemunho de um desertor.