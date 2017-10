EUA capturaram suspeito de estar envolvido no ataque a embaixada na Líbia

Ataque causou a morte do embaixador Chris Stevens e de três outros norte-americanos.

Por Lusa | 20:31

Os forças especiais dos Estados Unidos capturaram um homem que foi "peça fundamental" nos ataques à embaixada norte-americana em Benghazi, na Líbia, em 2012, que causaram a morte do embaixador, anunciaram hoje fontes oficiais.



O ataque causou a morte do embaixador Chris Stevens e de três outros norte-americanos.



A operação na Líbia decorreu na noite de domingo, com o homem capturado a ser agora transportado para os Estados Unidos, sob custódia do Departamento de Justiça norte-americano.



Segundo fontes oficiais, que não identificaram o detido, a missão na Líbia foi aprovada pelo Presidente Donald Trump e foi efetuada em coordenação com o Governo da Líbia reconhecido a nível internacional.



Em setembro de 2012, um ataque matou o embaixador norte-americano na Líbia, Chris Stevens, para além do oficial do Departamento de Informação, Sean Patrick, e dos seguranças Tyrone Woods e Glen Doherty.



No início deste mês, um outro homem acusado do ataque, Abu Khattala, foi a julgamento num tribunal federal em Washington e declarou-se inocente das 18 acusações contra si, que incluem assassinato de pessoa protegida a nível internacional, fornecer material a terroristas e destruir propriedade norte-americana, causando mortes.