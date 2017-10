Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estados Unidos dizem que lutam "lado a lado" com a Índia contra o terrorismo

Tillerson chegou esta quarta-feira a Nova Deli proveniente de Islamabad, numa deslocação ao continente asiático.

Por Lusa | 13:53

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, disse esta quarta-feira que vai lutar "lado a lado" com o governo indiano contra o terrorismo acrescentando que não vai tolerar "santuários" numa alusão às acusações da Índia contra o Paquistão.



"Os Estados Unidos vão continuar 'lado a lado' com a Índia. Os santuários terroristas não vão ser tolerados", afirmou Tillerson numa conferência de imprensa que decorreu na capital indiana em que esteve presente a ministra dos Negócios Estrangeiros da Índia, Sushma Swaraj.



O secretário de Estado que esteve no Afeganistão na segunda-feira enalteceu o papel da Índia na luta contra o terrorismo e no "desenvolvimento" afegão.



"Reconhecemos com gratidão a generosa contribuição da Índia no desenvolvimento do Afeganistão", afirmou o secretário de Estado que se referiu especificamente ao envolvimento da Índia na construção do Parlamento afegão e de uma barragem no oeste do país.



No passado mês de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova estratégia para o Afeganistão em que revelou o aumento do número de tropas tendo pedido, ao mesmo tempo, mais apoio à Índia.



A chefe da diplomacia de Nova Deli disse que a Índia está "comprometida com um Afeganistão seguro" acrescentando que o Paquistão deveria desmantelar os "santuários" utilizados para lançar ataques em território afegão.