Estados Unidos enfrentam onda de vento gelado

Temperaturas desceram até menos de 70 graus Celsius.

16:54

Após a tempestade de neve, os Estados Unidos foram afetados este sábado de manhã por uma onda de vento gelado que fez baixar os termómetros de forma recordista. Este efeito, proveniente do denominado "Ciclone-Bomba" que está afetar o país, chegou a cerca de 100 milhões de habitantes. Segundo o registo do Observatório de New Hampshire, em Mount Washington, estiveram menos de 70 graus Celsius devido ao mesmo.

Os ventos a 100 quilómetros/hora dificultaram ainda mais as atividades normais de dia a dia. A maior parte da população da costa leste tem preferido manter-se em casa o máximo de tempo possível, sendo que os cidadãos com profissões não consideradas de alta importância tem ainda luz verde para faltar ao trabalho.

Greb Carbin, diretor do serviço meteorológico dos Estados Unidos, já revelou que a vaga de frio intenso vai continuar durante a próxima semana do estado de Minnesota até ao Massachusetts. "Está definitivamente muito frio. O tipo de frio que sentimos nos ossos e que só surge de tantos em tantos anos", sublinhou Dan Hofmann, trabalhador do instituto meteorológico de Baltimore.

Nesta altura, ainda existem milhares de pessoas sem eletricidade em casa, sendo que muitas tem procurado ajuda junto de centros de acolhimento. As estradas principais foram cortadas e milhares de voos foram cancelados, retendo centenas de passageiros no aeroporto. O efeito é tão dramático que já nevou no estado da Florida, o local mais quente do país, e tem feito mais frio em Nova Iorque e Chicago do que no Alaska.

"Cubram-se, porque os ferimentos provocados pelo frio podem desenvolver-se em poucos minutos sobre a pele exposta", sublinhou o governo do país num comunicado emitido. Até ao momento foram registadas 19 mortes.