Estados Unidos executam homem pela morte de mulher e duas crianças

Os primos entraram na casa, amordaçaram as crianças (Adrian de 12 anos e Kyle de 9), e Christeson violou Brouk, sob a ameaça de uma arma, no quarto da filha.No entanto, de acordo com confissões posteriores, Adrian reconheceu Carter e por esse motivo Christeson decidiu assassiná-los a todos.Os dois homens obrigaram Brouk e os filhos a entrar no carro da família e levaram-nos para uma lagoa nas redondezas, onde os afogaram após os ferir gravemente com arma branca.Dias depois, alertados para o desaparecimento, as autoridades avistaram de helicóptero os corpos da família a flutuar na lagoa.Nove dias depois os primos foram detidos na Califórnia, para onde tinham fugido com o dinheiro conseguido através da venda dos objetos que roubaram da casa de Brouk.Durante o julgamento, em 1999, Carter conseguiu um acordo com o Ministério Público e foi condenado a prisão perpétua, depois de testemunhar contra o seu primo Mark, que recebeu a pena capital.Christeson tornou-se o quarto réu executado este ano nos Estados Unidos e o 1.446.º desde que o Supremo Tribunal restituiu esta pena há quatro décadas. O estado do Missuri executou 88 desses presos.