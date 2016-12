EUA expulsam 35 diplomatas russos por ciberataques durante eleições

O departamento de Estado dos EUA declarou os 35 diplomatas da embaixada de Washington DC e do consulado de San Francisco "persona non grata", dando-lhes 72 horas para abandonarem o país. Espera-se que o governo russo responda com a expulsão de diplomatas norte-americanos.



As medidas retaliatórias incluem também o encerramento de duas instalações russas de recolha de informação situadas em Maryland e Nova Iorque.O departamento de Estado dos EUA declarou os 35 diplomatas da embaixada de Washington DC e do consulado de San Francisco "persona non grata", dando-lhes 72 horas para abandonarem o país. Espera-se que o governo russo responda com a expulsão de diplomatas norte-americanos."Todos os americanos devem estar alarmados pelas ações da Rússia", disse Barack Obama, presidente dos Estados Unidos.

O administração do governo norte-americano anunciou esta quinta-feira que vai expulsar 35 diplomatas russos do país na sequência dos ciberataques alegadamente levados a cabo pelos serviços secretos russos durante as eleições presidenciais dos EUA. A Rússia nega qualquer envolvimento."Ordenei uma série de medidas em resposta ao agressivo ataque do Governo russo contra autoridades norte-americanas e a operações informáticas para interferir nas eleições nos Estados Unidos", disse Barack Obama, em comunicado."Estas ações seguem-se a repetidos avisos privados e públicos feitos ao Governo russo e são uma resposta necessária e apropriada a esforços para lesar interesses norte-americanos, em violação das normas de comportamento internacional estabelecidas", precisou.