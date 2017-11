Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estados Unidos preocupados com "crise política" no Zimbabué

Exército zimbabueano colocou esta quarta-feira o Presidente, Robert Mugabe, em prisão domiciliária e tomou o controlo da capital.

Por Lusa | 22:39

Os Estados Unidos estão preocupados com a "intervenção militar no processo político no Zimbabué, pedindo uma resolução política e dentro da Constituição da crise política, que não chamam golpe de Estado.



Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano que não quis ser identificado garantiu à agência noticiosa Efe que a administração de Donald Trump está "preocupada pelas recentes ações de forças militares do Zimbabué", que tomaram a capital.



O Exército zimbabueano colocou esta quarta-feira o Presidente, Robert Mugabe, em prisão domiciliária e tomou o controlo da capital, Harare, numa operação visando, segundo indicou, "os criminosos" que rodeiam o mais velho dirigente em exercício do mundo, com 93 anos, e não "um golpe de Estado contra o Governo".



"Apelamos a todos os líderes zimbabueanos para que se contenham, respeitem o Estado de Direito e garantam os direitos constitucionalmente consagrados de todos os cidadãos, para resolver rapidamente as diferenças e permitir um regresso rápido à normalidade", declarou.



O embaixador norte-americano nem Harare, Harry Thomas, "esteve em contacto com o Governo" do país e a embaixada esteve fechada ao público e só com serviços mínimos.