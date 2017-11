Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estados Unidos vão continuar a negociar aplicação de acordo de Paris

Donald Trump, anunciou que o país se iria retirar do Acordo caso este não fosse mais favorável ao seu país.

Por Lusa | 17:25

Os Estados Unidos vão continuar a participar nas conversações sobre a aplicação do acordo de Paris contra o aquecimento global apesar de terem ameaçado sair, afirmou esta segunda-feira o representante norte-americano na 23.ª Conferência Climática da ONU.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos se iriam retirar do Acordo caso este não fosse mais favorável ao seu país.



O enviado adjunto dos Estados Unidos, Trigg Talley, disse aos delegados na abertura da conferência que continuarão a "participar nas negociações e reuniões internacionais sobre as alterações climáticas, incluindo negociações relacionadas com a aplicação do acordo de Paris".



"Estamos ansiosos por trabalhar com colegas e parceiros para adiantar o trabalho durante estas duas semanas e para além disso", afirmou.