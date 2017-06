Dois mortos em ataque contra estância turística do Mali

Bill Gates e Nicole Kidman são alguns dos famosos que escolhem as ilhas Fiji para descansar

Um ataque contra uma popular estância turística, este domingo nos arredores da capital do Mali, Bamako, causou pelo menos dois mortos, noticiou a AFP. Duas dezenas de pessoas feitas reféns foram entretanto libertadas.

De acordo com a mesma agência, as autoridades militares do Mali garantem ter a situação controlada, mas desconhece-se a identidade e motivações dos atacantes.

Mal foram reportados tiroteios no interior do resort, popular entre os estrangeiros em Bamako, foram deslocados para o local tropas locais e membros da força de elite francesa Barkhane que se encontram estacionados na zona.

Em atualização

