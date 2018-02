Estava tão bêbedo que não se lembra como ficou sem dedo

Jovem de 26 anos foi sair à noite e acordou no dia seguinte com um dedo em falta e sangue por todo o lado.

Dwayne Thompson, um jovem inglês de 26 anos teve uma noite de festa que não lhe ficou na memória, mas a qual nunca mais vai conseguir esquecer. O homem foi jantar e sair à noite com os amigos. Ingeriu tanto álcool que, no dia seguinte, acordou com a ponta do dedo médio da mão esquerda em falta, a mão cheia de sangue, e não se lembrava como tudo tinha acontecido.

O inglês não tem a mínima recordação do que aconteceu na noite de 3 de novembro do ano passado no centro de Leicester e recorreu às redes sociais para que alguém o possa ajudar.

Para além de ter perdido um dedo, Dwayne também arrisca perder a namorada, que desconfia que foi traída naquela fatídica noite.

Quando acordou, estava deitado no chão, num local de construção abandonado sem um dedo, arranhões por todo o corpo e a t-shirt rasgada. A última coisa que se lembra antes de isso é de beber uns copos com um amigo.

"Eu lembro-me da noite toda até esse ponto. Lembro-me que jantei bem, uma refeição de três pratos e algumas bebidas. Depois mais uns copos, e depois mais nada. Ainda são umas valentes horas até à manhã seguinte. É um mistério", afirma Dwayne.

A namorada ligou-lhe depois do homem não aparecer em casa e Dwayne não atendeu, pelo que surgiram suspeitas de que poderia ter traído a companheira. Resolver este mistério iria deixá-lo mais descansado e permitia-lhe provar que não traiu a namorada.

Os amigos de Dwayne também não fazem ideia de onde esteve o jovem e contam que ele "desapareceu" depois do jantar. "Eles acharam que eu tinha ido fumar um cigarro à rua, ou que tinha ido à casa de banho. Como não apareci mais acharam que eu me tinha ido embora", conta o inglês.

Dwayne pede a qualquer pessoa que tenha informações que o contacte. Nessa noite tinha vestida uma t-shirt de cor lilás, calças pretas e botas da mesma cor.

Depois do incidente, o jovem teve que ser operado para que se removesse parte exposta do osso e para que a ferida fosse coberta com pele.