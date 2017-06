Este homens celebraram o primeiro casamento gay a três

Manuel Bermudez, Victor Hugo Prada e Alejandro Rodriguez fizeram história ao tornarem-se no primeiro trio homossexual a celebrar casamento na Colômbia. Os três homens deram o nó numa cerimónia celebrada no passado sábado, na cidade colombiana de Medellin. Os colombianos mantém uma relação estável há mais de quatro anos.

O casamento entre três pessoas é permitido pela lei na Colômbia, onde é conhecido como ‘trieja’ (palavra derivada de trio e ‘pareja’, par). Os recém-casados explicam que decidiram tomar este passo por razões económicas, de partilha de bens e heranças. "Queríamos ter uma estabilidade económica que fosse baseada na relação a três que já tínhamos. Esta questão jamais havia de ser proibida internacionalmente, tal como não é na Colômbia. É uma questão de amor, mas também uma maneira de assegurar as nossa heranças e bens comuns", defende Victor Hugo Prada.

Trio costumava ser uma quadra

Manuel e Alejandro já tinham feito história no país ao serem o primeiro casal gay a celebrar casamento na Colômbia, em Bogotá. Algum tempo depois conheceram Victor Hugo e um quarto elemento Alex Esneider Zabala. Os quatro começaram a namorar mas a tragédia atingiu o amor da quadra e Alex acabou por morrer vítima de cancro no estômago em 2015.

Foi aí que a ‘trieja’ colombiana enfrentou vários problemas legais uma vez que, por não serem casados, não tinham direito à herança de Zabala nem a nenhum apoio do estado. Os três decidiram então casar-se para não enfrentarem problemas do género no futuro.

Manuel trabalha na área da comunicação social, Victor estuda Artes e Alejandro é professor de Educação Física. Os três afirmam que se complementam "perfeitamente" e que não podiam "estar mais felizes".

"A base da nossa relação é a coexistência e a solidariedade. Ajudamo-nos uns aos outros. Nenhum de nós tem mais poder do que o outro. Não há papéis definidos. Tentamos sempre chegar a um acordo. É esse o nosso segredo", adianta Alejandro.

Na Colômbia os casais homossexuais podem adotar, no entanto este trio ainda não tem planos nesse sentido.

O que achou desta notícia?







47.5% Muito insatisfeito

47.5%

1.6%

1.6% 6.8%

6.8% 44.1% Muito satisfeito