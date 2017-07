Estes sete amigos morreram logo após tirarem esta selfie

Há ainda uma pessoa desaparecida e duas em estado grave após tragédia em barco.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12.07.17

A tragédia aconteceu naquele que seria um fim de semana de amigos. Sete pessoas morreram afogadas imediatamente após gravarem um vídeo em direto para as redes sociais dentro de um barco e de tirarem uma selfie. O grupo de amigos indiano preparava-se para tirar mais fotografias quando o barco em que seguiam se virou.

Tudo aconteceu quando o grupo de 10 amigos viajava de barco numa barragem em Nagpur, na Índia. Os jovens, com idades compreendidas entre os 21 e os 28 anos, estavam alcoolizados.

Decidiram gravar vídeos e tirar selfies para as redes sociais. Após gravarem um vídeo e tirarem um autorretrato, preparava-se para captar mais uma imagem, mas um desequilíbrio na distribuição de peso fez com que a embarcação em que seguia se virasse.

A polícia conseguiu resgatar dois sobreviventes, que estão em estado crítico no hospital. Sete corpos foram retirados das águas da barragem e um dos amigos ainda está desaparecido.

"Fiquei em choque quando soube. Vi o vídeo que eles publicaram nas redes sociais e nunca achei que uma coisa assim pudesse acontecer. Tinha sido convidado para ir com eles, mas acabei por cancelar. Se tivesse ido talvez não estivesse vivo", conta um amigo do grupo, Pankar Nirkar, ao The Hindu.