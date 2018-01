Estrada de Illinois coberta de notas após acidente com camião

Um acidente de viação no estado norte-americano de Illinois fez com que a estrada onde aconteceu o sinistro ficasse coberta de notas.

A colisão, entre um camião que transportava dinheiro, usado em máquinas de jogo, e um veículo ligeiro fez com que "voassem" notas de 5, 10 e 20 dólares, provocando uma insólita 'chuva' de dinheiro.

As autoridades locais cortaram a estrada durante cerca de uma hora para proceder à limpeza do asfalto e garantir que ninguém roubava o dinheiro.





