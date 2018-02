Estrangula filha por esta sofrer com ansiedade severa

Jovem de 19 anos precisava do apoio constante do pai.

12:37

Richard Kray estrangulou a filha de 19 anos por não conseguir lidar com os problemas de extrema ansiedade que esta sofria. O caso ocorreu na cidade de Maidstone, no Reino Unido.

Depois do homicídio da filha, o homem, de 64 anos, dirigiu-se até à casa da ex-companheira e mãe de Olivia com intenções de a matar. Contudo, esta conseguiu fugir e dirigiu-se até à esquadra policial mais próxima ainda seguida de Kray, que confessou tudo no momento. "Podem prender-me. Matei-a.", exclamou às autoridades.

O juiz Philip Statman revelou esta sexta-feira na sessão de tribunal que pretende pedir uma avaliação e posterior tratamento psicológico ao homem antes de este ser transferido para a prisão onde irá cumprir a pena.

"É claro que a pressão tomou conta dele", revelou o advogado Simon Taylor. Este ainda fez questão de referir que o pai de Olivia já tinha sido dispensado do trabalho devido a exaustão em março do ano passado. O médico de família corroborou a história afirmando que a doença da jovem era muito "severa". "Precisava do apoio constante do pai, principalmente quando saia", explicou.



O homem encontra-se a aguardar pela sentença, que será revelada na próxima sessão de tribunal esta segunda-feira.