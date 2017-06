Estrangula o pai até à morte após este violar a irmã

Um rapaz de 19 anos, residente na cidade de Jamnagar, no noroeste da Índia, matou o pai depois deste ter violado a irmã.



De acordo com a polícia local, a vítima de violação ligou ao irmão a dizer que tinha sido violada pelo pai. Imediatamente o jovem regressou a casa e confrontou o progenitor.



Segundo o jornal The Times of India, os dois envolveram-se numa acesa discussão e o filho acabou por estrangular o pai até à morte. O jovem indiano foi detido pouco depois e aguarda julgamento.





A irmã, que é casada e vive numa localidade vizinha, tinha regressado a casa por ser vítima de violência doméstica. O pai, que costuma estar fora em trabalho e volta a cada duas semanas, aproveitou o facto de estar sozinho com a filha para a violar, pelo menos duas vezes, na manhã deste domingo. Só em 2015, contabilizaram-se cerca de 34 mil casos de violação na Índia, sendo que muitos casos não são denunciados às autoridades.





O que achou desta notícia?







90.9% Muito insatisfeito

90.9%





9.1% Muito satisfeito