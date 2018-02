Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estranho salva idosa de morrer queimada dentro do carro

Mulher embateu contra uma casa e ficou presa dentro do veículo em chamas.

Uma idosa foi salva por um estranho de morrer carbonizada dentro do próprio carro em chamas, após sofrer um acidente e embater contra uma casa.



Ursula Scott, de 75 anos, esqueceu-se de travar e o carro acabou por derrubar a cerca de um quintal, chocando de seguida contra a própria habitação, em Middlesbrough, no Reino Unido.



Na sequência do acidente, as portas do carro trancaram-se e a mulher ficou presa dentro do veículo que se incendiou. Seguiu-se um estrondo e o capô começou a arder violentamente.



Um estranho que estava a passar no local apercebeu-se do impacto e correu em direção ao veículo em chamas. Conseguiu retirar a mulher do carro através da bagageira, algo que Ursula jamais vai esquecer.



"Quero agradecer ao homem que me salvou a vida. Se não fosse ele provavelmente estaria morta ou gravemente ferida. Não vou voltar a pegar mais no carro", garantiu a mulher ao jornal The Mirror.



Ursula seguia para uma reunião na igreja com pessoas com deficiências visuais. "Naquele dia estive para levar comigo uma senhora cega mas graças a Deus isso acabou por não acontecer", diz, aliviada.