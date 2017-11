Estrela de pornografia gay assassina namorado

Homem foi encontrado morto no apartamento do casal.

Um homem, considerado uma estrela na pornografia homossexual, foi preso por suspeita de assassinato do namorado. O cadáver foi encontrado pelo administrador do prédio no apartamento onde vivia o casal.

Othman Al-Muttalaby, de 26 anos, conhecido no meio profissional por Ali Liam, namorava com Keith Harris, de 48. Ali Liam foi preso na terça-feira, no Hospital Zuckerberg de São Francisco, nos EUA, enquanto estava em recuperação de uma intervenção cirúrgica.

A polícia não disse quais foram os motivos da operação, sendo que existe a possibilidade de ter sido auto-mutilação. A estrela porno foi questionada no hospital sobre a morte do namorado, que foi esfaqueado até à morte, mas não existem informações acerca do teor do interrogatório.

O corpo da vítima foi encontrado na quinta-feira, quando o administrador do prédio, Paul Novales, foi ao apartamento do casal para saber o que se passava com Keith. Keith não aparecia no trabalho há alguns dias, e os amigos já não sabiam dele.

Paul bateu à porta e ninguém respondeu. "Eu abri a porta e havia imenso sangue no chão, nas paredes e na porta da casa de banho. Não conseguia entrar sem pisar o sangue, por isso chamei logo o 112", contou o administrador do prédio. Segundo Paul, Keith era o tipo de inquilino que todos os gerentes queriam ter.

Segundo os media locais, um vizinho disse à polícia que ouviu gritar por volta das duas da manhã, do dia 2 de novembro, mas não conseguiu perceber o que estavam a dizer.

Holly Richards, colega de trabalho de Keith, descreveu a relação amorosa do casal como sendo pacífica, mas o homem só falava sobre isso ocasionalmente. "Eu acho que eles tinham algumas discussões normais, próprias dos casais. Acho que ele nunca foi maltratado por Ali", afirmou Holly.

A família de Ali não sabia dele desde há três semanas, mas disseram que mostrava pensamentos suicidas desde que perdeu a mãe.