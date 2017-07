Estrela do wrestling envolvida em acidente de helicóptero

Shane McMahon teve de ser retirado do oceano por uma equipa de salvamento.

Shane McMahon, filho do dono da World Wrestling Entertainment, a maior empresa de wrestling dos Estados Unidos, esteve na manhã desta quarta-feira envolvido num acidente de helicóptero. O também ex-lutador viajava num Robinson R 44 que caiu no Oceano Atlântico.

McMahon saiu ileso do acidente, assim como o piloto da aeronave. O helicóptero caiu na água perto da praia de Gilgo, em Long Island, Nova Iorque, quando seguia com destino ao aeroporto John F. Kennedy.

Para retirar os passageiros e a tripulação foi necessário recorrer a equipas de salvamento.



Shane já publicou no Twitter uma mensagem de agradecimento aos envolvidos no resgate e, em conferência de imprensa, revelou que a calma do piloto foi fundamental para o desfecho. "Ele estava super calmo e isso também me acalmou", revelou o milionário.

As causas do acidente ainda não foram apuradas.