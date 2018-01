Estrela porno diz que sexo com Trump foi "genérico"

Atriz que foi paga para manter silêncio revela que o presidente dos EUA a comparou à filha, Ivanka.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 17:22

Stormy Daniels, a atriz pornográfica que terá sido paga pelo advogado de Donald Trump para manter o silêncio sobre um alegado encontro sexual entre os dois, revelou vários pormenores sobre o polémico episódio.

O caso, denunciado por vários meios de comunicação norte-americanos, ganha agora novos contornos, depois de voltar a ser publicada uma entrevista de Stephanie Clifford (nome verdadeiro de Stormy Daniels), dada à revista InTouch.

"O sexo foi muito genérico, saído de um manual. Ele andou atrás de mim e dizia-me ‘Anda cá’. Lembro-me de pensar ‘Ugh, aqui vamos nós’. Não me lembro exatamente das posições em que fizemos sexo, mas recordo-me que, durante o ato, só pensava ‘Por favor não me tentes pagar no fim’. Depois lembrei-me que, se ele pagasse, seria de certeza muito", revela Stormy Daniels.

O alegado encontro sexual aconteceu após os dois se terem conhecido num torneio de golfe para celebridades em 2006 e terá sido aí que se envolveram. Donald Trump tinha-se casado com Melania um ano antes e a atual primeira-dama dos EUA tinha dado á luz há apenas três meses quando se deu a alegada traição com a estrela porno.

A história voltou a ganhar força depois de uma amiga de Stormy, a também atriz porno Alana Evans, ter confirmado o que aconteceu, relatando que também ela foi convidada para o encontro sexual e que a amiga lhe contou que Trump a tinha perseguido pelo quarto "de cuecas brancas".

Depois de Stormy ter falado com Trump, os dois deram uma volta pelo campo de golfe e o magnata acabou por a convidar para o seu quarto de hotel. "Quem é que negava a oportunidade de falar com alguém tão interessante? Não planeava namorar com ele nem nada disso", conta a estrela de mais de 150 filmes para adultos que, quando chegou ao quarto de Trump, encontrou-se deitado na cama, de pijama, a ver televisão.

"Meti-me com ele e até fui mázinha. Disse-lhe ‘O Hugh Hefner sabe que lhe roubaste o pijama e o robe’. Ele ficou atrapalhado e disse-me que achava que íamos relaxar primeiro", conta Stormy. Os dois jantaram no quarto antes de fazerem sexo e o atual presidente dos EUA esquivou-se a questões sobre a mulher, Melania.

"Sempre que lhe perguntava pela Melania ele dizia-me ‘Não te preocupes com ela’. Ele era muito convencido e egocêntrico", assegura Stormy.

No final do sexo "que não foi nada de especial", Donald Trump pediu que a estrela porno autografasse um DVD. Ainda, Trump ofereceu um lugar à atriz pornográfica no programa ‘The Apprentice’, tendo chegado mesmo a compará-la com a filha, Ivanka Trump.

"As pessoas pensam que és uma idiota só porque és loira e tens os seios grandes. Mas eras perfeita para o meu programa, porque és bonita, uma mulher de negócios e muito inteligente, como a minha filha", terá dito Donald Trump.

O magnata terá continuado a falar com a atriz porno e noutra ocasião, um ano depois, tentou voltar a ter um encontro com Stormy. A estrela porno acabou por ‘dar uma tampa’ ao actual presidente dos EUA, porque percebeu que tinha sido enganada com o convite para participar no ‘The Apprentice’.

Segundo os meios de comunicação social norte-americanos o advogado de Donald Trump terá pagado 130 mil dólares (cerca de 106 mil euros) para silenciar Stormy Daniels sobre o encontro.

Uma foto comprova que os dois estiveram no evento no mesmo dia, posando para a imagem em conjunto.

Mesmo assim, o advogado de Trump já negou categoricamente o encontro, garantindo que não houve qualquer ato sexual entre a estrela porno e Trump. "Estes rumores têm circulado diversas vezes desde 2011", relembrou o advogado, à CNN.

Depois de revelados novos pormenores e de outra atriz porno garantir que foi convidada por Trump para a alegada sessão de sexo, o advogado do presidente dos EUA assegurou que Trump "nega veementemente tal ocorrência, assim como a Sr.ª Daniels".